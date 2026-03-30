Псковская область опустилась на 55-е место в рейтинге регионов по вводу жилья

Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов по вводу жилья в 2025 году, следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Ввод жилья в 2025 году в Псковской области составил 0,556 квадратных метра общей площади на человека. Общий объем введенного жилья: 319 тысяч квадратных метров. Изменение объемов: -11,7%. Удельный вес регионального объема введенного жилья в общем объеме 2025 году: 0,3%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

1-е место - Ленинградская область;

8-е место - Калининградская область;

30-е место - Вологодская область;





31-е место - Ненецкий автономный округ; 34-е место - Новгородская область;

41-е место - Республика Карелия;



67-е место - Архангельская область; 69-е место - Санкт-Петербург;

84-е место - Мурманская область.

По данным официальной статистики, объем ввода жилья в России 2025 году составил 108,1 миллиона квадратных метров, что на 0,4% выше, чем в 2024 году. При этом темпы сдачи многоквартирных домов снизились на 1,96%, а жилых домов, построенных населением, наоборот, выросли на 2,04%. В пересчете на одного жителя России было введено 0,74 квадратного метра жилья, но диапазон значений показателя в российских регионах очень широк и отличается в разы.

Для оценки темпов жилищного строительства в регионах РФ эксперты составили рейтинг регионов России по вводу жилья. Регионы сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2025 году, в пересчете на одного жителя. Ввод жилья на одного жителя в регионах РФ изменяется в диапазоне от 0,12 до 2,05 квадратного метра жилья на человека. Результаты рейтинга свидетельствуют, что в 2025 году, как и в предыдущие годы, объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается в десятки раз.

Больше всего жилья в 2025 году в пересчете на одного жителя введено в Ленинградской области, Тюменской области и Республике Алтай, в отстающих – Магаданская, Мурманская области и Чукотский автономный округ, свидетельствует исследование.

Напомним, по итогам 2024 года Псковская область занимала 46-е место в рейтинге регионов по вводу жилья.