 
Недвижимость

Псковская область опустилась на 55-е место в рейтинге регионов по вводу жилья

0

Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов по вводу жилья в 2025 году, следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Ввод жилья в 2025 году в Псковской области составил 0,556 квадратных метра общей площади на человека. Общий объем введенного жилья: 319 тысяч квадратных метров. Изменение объемов: -11,7%. Удельный вес регионального объема введенного жилья в общем объеме 2025 году: 0,3%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 1-е место - Ленинградская область;
  • 8-е место - Калининградская область;
  • 30-е место - Вологодская область;


  • 31-е место - Ненецкий автономный округ;
  • 34-е место - Новгородская область;
  • 41-е место - Республика Карелия;

  • 67-е место - Архангельская область;
  • 69-е место - Санкт-Петербург;
  • 84-е место - Мурманская область.

По данным официальной статистики, объем ввода жилья в России 2025 году составил 108,1 миллиона квадратных метров, что на 0,4% выше, чем в 2024 году. При этом темпы сдачи многоквартирных домов снизились на 1,96%, а жилых домов, построенных населением, наоборот, выросли на 2,04%. В пересчете на одного жителя России было введено 0,74 квадратного метра жилья, но диапазон значений показателя в российских регионах очень широк и отличается в разы.

Для оценки темпов жилищного строительства в регионах РФ эксперты составили рейтинг регионов России по вводу жилья. Регионы сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2025 году, в пересчете на одного жителя. Ввод жилья на одного жителя в регионах РФ изменяется в диапазоне от 0,12 до 2,05 квадратного метра жилья на человека. Результаты рейтинга свидетельствуют, что в 2025 году, как и в предыдущие годы, объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается в десятки раз.

Больше всего жилья в 2025 году в пересчете на одного жителя введено в Ленинградской области, Тюменской области и Республике Алтай, в отстающих – Магаданская, Мурманская области и Чукотский автономный округ, свидетельствует исследование. 

Напомним, по итогам 2024 года Псковская область занимала 46-е место в рейтинге регионов по вводу жилья. 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026