Недвижимость

В 2020 году на кадастровой учет в Псковской области поставлены 13 многоквартирных домов

В Псковской области за 2020 год на учет были поставлены 13 многоквартирных домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Татьяна Григорьева.

В ведомстве напомнили, что постановка на кадастровый учет многоквартирного дома (МКД) - обязательная процедура, необходимая для каждого вновь построенного жилого здания, вводимого в эксплуатацию. Без ее прохождения помещения объекта нельзя сдавать в аренду, продавать или использовать каким-либо иным образом.

Постановка жилого МКД на кадастровый учет необходима перед его вводом в эксплуатацию и в большинстве случаев выполняется самим застройщиком или органами местного самоуправления, контролирующими ход работ.

В некоторых случаях (например, когда компания, руководящая строительством, признана банкротом или отказывается выполнять свои прямые обязанности) проведение постановки на кадастровый учет возможно самими жильцами или дольщиками через обращение в суд.

И в первой, и во второй ситуации регистрируются не только все жилые помещения, входящие в состав МКД, но и нежилые (технические) помещения, вспомогательные помещения и нежилые помещения, предназначенные для общего использования.

Для начала проведения процедуры постановки МКД на кадастровый учет заказчику потребуется предоставить следующий пакет документов:

регистрационные документы организации, заказывающей услугу;

заявление;

план участка;

разрешение на проведение строительства;

акты о приемке дома (в том числе подтверждающие его соответствие проектной документации);

технический план.

Постановка МКД на кадастровый учет происходит в несколько этапов:

изучение инженерами предоставленной заказчиком документации;

проведение геодезических измерений и исполнительной съемки для уточнения соответствия объекта проектным значениям;

разработка технического плана (если таковой отсутствует) и согласование границ участка;

подача документов в Росреестр;

получение на электронном носителе документации, подтверждающей факт постановки многоквартирного дома на кадастровый учет.

После регистрации МКД в государственных органах заказчик получает выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в которой фиксируется вся необходимая информация: кадастровый номер участка, адрес и номер дома, площадь, занимаемая им на территории, категория земель, на которой он размещен, вид использования, а также угловые (поворотные) точки в системе координат. Данный документ может быть предоставлен как в бумажном, так и в электронном виде, с заверением усиленной цифровой подписью.