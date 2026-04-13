Псков опустился на 41 место в рейтинге городов по доходности инвестиций в недвижимость

Псков опустился на 41 место в рейтинге российских городов по доходности инвестиций в недвижимость, Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за три года с учетом ее сдачи в аренду в городе составляет 6,6% (в аналогичном рейтинге прошлого года - 13,9%), а среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за три года без учета сдачи ее в аренду - 2,2% (в прошлом рейтинге - 10,3%).

Доходность для целей исследования считалась в среднем за три года (2023-2025 годы) от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции. Для расчётов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров. В рейтинг включены административные центры субъектов РФ, по которым доступны данные официальной статистики.

Остальные города Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 6 место — Великий Новгород;
  • 15 место — Вологда;
  • 36 место — Санкт-Петербург;
  • 45 место — Сыктывкар;
  • 52 место — Петрозаводск;
  • 55 место — Архангельск;
  • 56 место — Мурманск;
  • 79 место — Калининград. 

Согласно результатам исследования, ряд городов характеризуются довольно высокой доходностью инвестиций в типовую недвижимость в последние годы. Всего в пяти региональных столицах России среднегодовая доходность с корректировкой на потребительскую инфляцию составила более 15% годовых, а еще в 15 городах находится в диапазоне 10-15% годовых.

Лидером рейтинга по доходности инвестиций в типовую недвижимость является Абакан, где в 2023-2025 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 25,3% годовых. Такой результат стал возможен из-за более чем двукратного удорожания стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке за указанный промежуток времени.

По итогам 2022-2024 годов Псковская область заняла 14 место в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость.

Реклама на ПЛН

