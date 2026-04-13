«Псковавтотранс» судится со Следкомом из-за 130 «лишних» квадратных метров на улице Поземского

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск ООО «Псковавтотранс» к Западному межрегиональному следственному управлению на транспорте Следственного комитета Российской Федерации о расторжении договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом, об обязании освободить помещение и о взыскании упущенной выгоды в сумме более 667 тысяч рублей. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в суде, помещение находится по адресу: город Псков, улица Леона Поземского, дом 119, второй этаж. Стороны заключили договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом площадью 129 квадратных метров в 2011 году. Здание являлось собственностью региона и закреплено за ООО «Псковавтотранс» на праве хозяйственного ведения. Срок пользования - шесть лет.

????Министерство регионального контроля и надзора Псковской области провело контрольные мероприятия по изучению хозяйственной деятельности общества. В ходе проверки установлено, что фактическая площадь, занимаемая ведомством на транспорте СК РФ, составляет 261,9 квадрата.

Изменение организационно-правовой формы истца повлияло на текущие условия деятельности и повлекло наступление существенных изменений обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора безвозмездного пользования, что является основанием для его изменения или расторжения. Таким образом, недвижимость предоставлена ответчику в безвозмездное пользование без наличия договорных отношений. Министерство вынесло соответствующее представление об устранении нарушений.

????Учитывая данные обстоятельства, общество направило в адрес управления уведомление об одностороннем отказе от договора с предложением о заключении договора аренды на возмездной основе либо освобождении занимаемых площадей. Отсутствие обратной связи послужило основанием для обращения общества в суд.

????Предварительное и судебное заседания назначены на 14 мая. 

Помимо этого, общество подало в суд исковое заявление к ГКУ ПО «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях» о расторжении договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом (помещение по адресу: улица Леона Поземского, дом 119, первый этаж), об обязании освободить помещение и о взыскании упущенной выгоды в сумме более 1,2 миллиона рублей. Исковое заявление подано в суд в рамках исполнения представления Министерства регионального контроля и надзора Псковской области.

⌛В настоящий момент исковое заявление оставлено без движения.

Реклама на ПЛН

