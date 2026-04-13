Наталья Федорова: У каждого земельного участка и строения должен быть собственник

Работы по урегулированию земельно-правовых и имущественных отношений в Псковском муниципальном округе проводятся по принципу того, что у каждого земельного участка, строения и сооружения должен быть собственник. Об этом сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Она добавила, что вместе с руководителями теротделов, министром имущественных отношений Псковской области Натальей Серебренниковой, заместителем руководителя управления Росреестра по региону Еленой Шефовой и директором филиала «Роскадастра» по Псковской области Владимиром Локтюшиным состоялось обсуждение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под улично-дорожную сеть в населенных пунктах округа, работ по внесению изменений в сведения в ЕГРН адресов объектов в связи с переходом района в округ.
Также участники подвели промежуточные итоги работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.
Участники конференции акцентировали внимание сотрудников теротделов о необходимости постановки на кадастровый учет кладбищ и пожарных водоемов, а также заострили внимание на необходимость работать с интерактивной картой по борьбе с борщевиком и выморочным имуществом.
