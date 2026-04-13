 
Недвижимость

Наталья Федорова: У каждого земельного участка и строения должен быть собственник

2

Работы по урегулированию земельно-правовых и имущественных отношений в Псковском муниципальном округе проводятся по принципу того, что у каждого земельного участка, строения и сооружения должен быть собственник. Об этом сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Еженедельные совещания с теротделами мы стали привычно проводить в ВКС-формате. Но есть темы, которые требуют личного присутствия руководителей. Одна из таких серьезных тем, над которой мы поступательно работаем вместе с профильными госорганами, – земельно-правовые и имущественные отношения. Неслучайно часто и подробно рассказываю вам о ходе комплексных кадастровых работ (ККР) на территории округа – они являются частью целой системы, которую мы скрупулезно выстраиваем и которая сводится к одному главному принципу: "У каждого земельного участка, строения и сооружения должен быть ответственный собственник!". Это позволит содержать имущество в порядке, пополнять налоговую базу, вовлекать земли в экономический оборот, а значит – она не будет стоять в запустении», - сообщила Наталья Федорова.

Она добавила, что вместе с руководителями теротделов, министром имущественных отношений Псковской области Натальей Серебренниковой, заместителем руководителя управления Росреестра по региону Еленой Шефовой и директором филиала «Роскадастра» по Псковской области Владимиром Локтюшиным состоялось обсуждение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под улично-дорожную сеть в населенных пунктах округа, работ по внесению изменений в сведения в ЕГРН адресов объектов в связи с переходом района в округ.

Также участники подвели промежуточные итоги работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Участники конференции акцентировали внимание сотрудников теротделов о необходимости постановки на кадастровый учет кладбищ и пожарных водоемов, а также заострили внимание на необходимость работать с интерактивной картой по борьбе с борщевиком и выморочным имуществом.

«По каждому из этих направлений необходимо работать на местах. Но только усилиями специалистов дело не решить. Уважаемые собственники земельных участков и недвижимости! Оформите ваше имущество в соответствии с законодательством! Ответственное отношение каждого позволит выстроить общий процесс», - подытожила Наталья Федорова.
Прокомментировать

Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026