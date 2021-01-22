Недвижимость

В Псковской области уточнят полномочия органов власти при составлении прогнозного плана приватизации

В Псковской области намерены уточнить полномочия органов власти при составлении прогнозного плана приватизации государственного и муниципального имущества. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона на заседании парламентского экономического комитета представила заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Псковской области, начальник отдела управления имуществом Фаина Гусакова.

По ее словам, документом предлагается наделить областное Собрание полномочиями по утверждению прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности области, за исключением движимого имущества. Вносимые изменения позволят включать объекты собственности области в прогнозный план приватизации вне зависимости от их рыночной стоимости, сказала докладчик.

Полномочиями по утверждению прогнозного плана приватизации движимого имущества проектом закона предлагается наделить администрацию области - также вне зависимости от стоимости такого имущества.

Таким образом, в действующем региональном законодательстве предлагается исключить существующие положения в отношении утверждения прогнозного плана приватизации с учетом стоимости объектов до двух миллионов и свыше двух миллионов рублей в зависимости от оценки стоимости объектов.

Согласно законопроекту, теперь оценка будет производиться на период подготовки проекта решения об условиях приватизации имущества. Принятие решения об условиях приватизации отнесено к полномочиям администрации области.

Кроме того, проект закона закрепляет полномочия администрации региона по определению порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда области и порядка принятия решений о приватизации служебных жилых помещений, находящихся в собственности области.

Члены парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию единогласно поддержали законопроект. Окончательное решение депутаты примут завтра, 28 января, на очередной сессии областного Собрания.