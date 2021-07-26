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«Заречье Park» появился в Пскове

30.07.2021 15:25|ПсковКомментариев: 1

Группа компаний «Луг» объявила о старте продаж квартир в первом доме нового района Пскова «Заречье Park». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГК «Луг».

«Отличительной особенностью этого дома станут самые удачные планировки одно- и двухкомнатных квартир и большая парковка, рассчитанная на одновременное размещение более 100 автомобилей. Не стоит упускать из виду удобную локацию и транспортную доступность района. Еще одним плюсом "Заречье Park" станет развитая инфраструктура и комфорт для жителей», - отметили в компании.

Проект нового района – это продолжение двух уже реализованных проектов застройщика ЛУГ: «Новые Афины» и «Новая Скандинавия».

На старте продаж застройщик гарантирует специальные цены. Подробности по телефону: 793-793.

Теги: #псков #Акваполис #ЛУГ
Источник: Псковская Лента Новостей
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