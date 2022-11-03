Недвижимость

Каждая четвёртая сделка с недвижимостью в СЗФО проходит без кредитов – Сбер

Доля сделок в Сбербанке по покупке жилья за собственные средства, без оформления ипотеки, с начала года в СЗФО составила 25% от общего числа договоров. В Санкт-Петербурге цифра выше – 32%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на статистику сервиса ДомКлик от Сбера.

Рост популярности проведения сделок без ипотеки стал возможным благодаря сервисам безопасных расчётов и электронной регистрации от Домклик, а широкая сеть офисов Сбера позволяет комфортно проводить сделки как с участием кредитных средств, так и за собственные средства, заметили в банке.

В октябре 2022 года 70% неипотечных сделок в Сбере на Северо-Западе прошли с использованием сервиса электронной регистрации и почти половина – с сервисом безопасных расчётов.

Для оформления сделки без ипотеки клиент может самостоятельно записаться в отделение банка онлайн. Для этого нужно зайти в раздел «Сделка за свои средства» в личном кабинете Домклик и выбрать подходящий офис, дату и время.

При покупке недвижимости клиенту нужно передать деньги продавцу. Поможет в этом «Сервис безопасных расчётов» Домклик, который гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка. Банк переведёт деньги продавцу только после того, как покупатель получит права на жильё.

По закону сделку купли-продажи нужно зарегистрировать в Росреестре. «Сервис электронной регистрации» Домклик ускорит процедуру регистрации и позволит зарегистрировать жильё без посещения МФЦ или Росреестра, причём процесс клиент сможет отслеживать онлайн в личном кабинете Домклик. После регистрации документы из Росреестра автоматически придут всем участникам сделки по электронной почте.