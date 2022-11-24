Приобретение специализированного жилья обсудил губернатор с радиослушателем в эфире «ПЛН FM»

Приобретение специализированного жилья обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с радиослушателем в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Радиослушатель отметил, что последние несколько лет не покупаются специализированные квартиры для инвалидов-колясочников, а некоторые застройщики строят многоквартирное жилье с недоступной входной группой.
Он также попросил радиослушателя оставить свой контакт и предоставить конкретные адреса и наименования застройщиков, которые не предусматривают доступную входную группу.