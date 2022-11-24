Недвижимость

Приобретение специализированного жилья обсудил губернатор с радиослушателем в эфире «ПЛН FM»

Приобретение специализированного жилья обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с радиослушателем в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Радиослушатель отметил, что последние несколько лет не покупаются специализированные квартиры для инвалидов-колясочников, а некоторые застройщики строят многоквартирное жилье с недоступной входной группой.

«Касаемо квартир, я внимательно посмотрю, так как мы покупали. Также мы переоборудовали квартиры для инвалидов, но обычно по обращениям. Посмотрим, и послезавтра у меня запланирована встреча в интеграционных мастерских, где поговорим, какие есть проблемы, и обсудим эту тему», - прокомментировал глава региона.

Он также попросил радиослушателя оставить свой контакт и предоставить конкретные адреса и наименования застройщиков, которые не предусматривают доступную входную группу.