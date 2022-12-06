Политика

«Обратный отсчет» с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 6 декабря. Гость студии - губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как губернатор оценивает общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в Псковской области и насколько на нее влияет проведение спецоперации? Как регион справляется с основными вызовами этого года? Какие ошибки и недочеты выявились в ходе частичной мобилизации и как власти региона с ними боролись? С какими сложностями пришлось столкнуться в рамках реализации нацпроектов? Чем бюджет на 2023 год будет отличаться от бюджета на текущий год? Пойдет ли Михаил Ведерников на новый губернаторский срок?

Эти и другие темы с губернатором обсудил Максим Костиков.

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.