Политика

Псковский губернатор назвал итоги выборов-2022 логичным выбором людей

Итоги выборов 2022 года в Псковской области — логический итог работы власти и партии «Единая Россия» и логичный выбор людей. Такое мнение губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы, конечно, довольны результатами, но никакого шапкозакидательства, безусловно, здесь нет, и эйфории никакой нет. Я считаю, что это логический итог (работы партии и власти - ред.) и логичный выбор людей», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что и во время пандемии, и во время санкций и специальной военной операции единороссы оставались на прямой связи с людьми, не уходили от неудобных вопросов, занимались самыми проблемными, а иногда и «абсолютно неблагодарными темами», честно, открыто и используя все возможности делали то, что должна делать власть.

Глава региона заметил, что такая работа велась на всех уровнях власти, в том числе в муниципалитетах.