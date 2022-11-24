Недвижимость

С квартирными вопросами обратились псковичи к Армену Мнацаканяну в приёмной партии

Жилищные права разъяснил гражданам вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян. 8 декабря депутат провёл в общественной приёмной «Единой России» приём граждан, приуроченный к 21-й годовщине партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Псковичку Людмилу Филиппову привела тяжёлая жизненная ситуация. Одиннадцать лет назад пенсионерка по приглашению знакомых переехала в Псков из Киргизии. Жила у друзей, после их смерти пришлось переехать на съёмную квартиру. Сейчас, как рассказала 78-летняя посетительница, у собственников изменились семейные обстоятельства, и ей необходимо искать новое место для проживания.

Одинокая пенсионерка поинтересовалась у депутата, есть ли у неё возможность получить жильё от государства при наличии звания «Ветеран труда» и статуса «Дети войны».

Армен Мнацаканян разъяснил, что для этих категорий граждан законодательство не предусматривает льготы на первоочередное получение жилья, поэтому пенсионерка может встать в очередь на общих основаниях.

«Не буду вас обнадёживать, быстро квартиру вы точно не получите, поэтому предлагаю рассмотреть возможность проживания в специализированном жилье для одиноких пенсионеров», - посоветовал выход из ситуации депутат. Людмила Филиппова согласилась с предложенным вариантом. Армен Мнацаканян связался с руководством «Псковского дома ветеранов», после чего направил туда пенсионерку за разъяснениями по сбору необходимого пакета документов.

Псковичка Анна Зуева пришла на приём с дочкой и внуком – семья также обеспокоена жилищным вопросом. В 2005 году многодетная мать получила две комнаты в коммунальной квартире в центре Пскова по договору социального найма. С годами состав семьи увеличился, и, когда в коммуналке освободились две комнаты, городские власти предоставили их Зуевым, но теперь уже на условиях коммерческого найма. По словам заявительницы, она много лет пытается добиться перевода комнат из фонда коммерческого использования в фонд социального использования, но безуспешно.

Поскольку решение вопроса находится в компетенции органов местного самоуправления, Армен Мнацаканян связался с комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Пскова, где специалист разъяснил правовые нюансы ситуации. Семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, поэтому плата за коммерческий найм приравнена к стоимости социального. Договор аренды продлевается ежегодно в обязательном порядке. Получив уточнённую информацию, депутат разъяснил права посетителям общественной приёмной.