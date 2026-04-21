Дом де-Барани XVII века в центре Пскова выставили на торги

Дом.РФ до 1 июня принимает заявки на участие в конкурсе по реализации объекта культурного наследия федерального значения «Дом де-Барани, XVII век» в историческом центре Пскова. В составе лота: продажа здания площадью 294,4 квадратных метра и аренда участка 0,07 гектара.

Имущество предлагается использовать с коммерческими целями. В соответствии с пожеланиями инвесторов, начальная цена снижена на 35%. Новый собственник сможет привлечь льготное кредитование под 9% годовых (6% — для реставрации под открытие гостиницы категории не менее чем «три звезды»).

Торги состоятся 5 июня. Начальная цена лота — 3,94 миллиона рублей.

Объект находится по адресу: улица Красных Партизан, дом 10. Это памятник псковского жилого зодчества конца XVII века. Двухэтажное здание палат из известняка было построено в 1690-х годах по заказу купцов Бахоревых и имело деревянную надстройку, где располагались жилые покои. Верхний объем, как и деревянные дворовые постройки, сгорел в пожаре 1710 года. После этого Бахоревы продали остатки палат Леонтию Мамонтову, который отремонтировал здание и возвел на территории еще несколько каменных построек.

Впоследствии дом переходил из рук в руки, пока снова не сгорел в 1855 году. В 1905–1921 годах им владел аптекарь Павел де-Барани. В 1970-х годах в палатах размещалось общежитие Псковского музыкального училища, затем на верхнем этаже находилось хранилище Государственного архива Псковской области, на нижнем — складские помещения. До нашего времени сохранился лишь основной (хозяйский) дом, а дворовая постройка XVII века и соединявшая дом со службами постройка XVIII века уничтожены до самых фундаментов.

Окружение представлено административной, торговой и жилой застройкой. Расстояние до Псковского кремля — менее одного километра, в 750 метров — комплекс зданий Псковского государственного университета. Остановка общественного транспорта «Площадь Ленина» — в 850 метров. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет около трех километров, до аэропорта — пять километров.

Дом Павла де-Барани находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель конкурса будет обязан провести работы по его реставрации и сохранению, а также выполнять требования по содержанию и использованию объекта в установленном законом порядке.

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в Telegram-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».