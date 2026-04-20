С владельцев бывшего рынка на Четырех углах в Пскове взыскали более 4,4 млн рублей

Арбитражный суд Псковской области взыскал с общества «Фавор» в пользу администрации Пскова более 4,4 миллиона рублей расходов за демонтаж нестационарного торгового объекта, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде. 

Решением Арбитражного суда Псковской области от 27 марта 2024 по делу №А52-6745/2023 на общество возложена обязанность по демонтажу нестационарного торгового объекта, расположенного на Рижском проспекте, 9, и привести земельный участок в первоначальное состояние в течение 20 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

ООО «Фавор» в добровольном порядке судебный акт не исполнило. Согласно смете, утвержденной управлением городского хозяйства администрации Пскова, стоимость работ по демонтажу составила 4 430 200 рублей. 

Резолютивная часть решения оглашена 20 апреля. 

Ранее Арбитражный суд Псковской области отказал обществу с ограниченной ответственностью «Фавор» в признании права собственности на недвижимое имущество - фундамент объекта незавершенного строительства в Пскове на Рижском проспекте, 9.

Помимо этого, суд признал отсутствующим право собственности общества с ограниченной ответственностью «Фавор» на здание торгового комплекса, расположенного на Рижском проспекте, 9. Также суд сделал вывод о невозможности отнесения данного строения к объектам недвижимости.

Ранее глава города Пскова Борис Елкин рассказал, что на месте снесенного рынка планируют создать пространство туристической направленности. 

Реклама на ПЛН

