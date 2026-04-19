Историю дома Брылкина рассказал псковичам Борис Елкин

Об истории здания «Дом Брылкина» рассказал глава города Пскова Борис Елкин в Мах.

Здание располагается на улице Советской, 7. Это одно из немногих сохранившихся в Пскове зданий конца XVIII века — его дата постройки, 1793 год, до сих пор видна на фронтоне. Здание известно также под названиями «Старая почта», «Путевой дворец».

«Дом был построен губернским архитектором Иваном Альбрехтом для вице‑губернатора и губернского прокурора Михаила Никитича Брылкина. Строительство началось ещё в 1778 году, но в 1788‑м здание сгорело в пожаре — и было заново отстроено к 1793‑му. Изначально это была усадьба с хозяйственными постройками. Со временем здание сменило назначение. В 1805 году оно фигурирует как "почтамт помещика Михаила Брылкина", а спустя 15 лет переходит в городскую казну и становится «псковским казённым почтовым домом». В 1901‑м здесь уже располагается Псковская почтово‑телеграфная контора», - сообщил Борис Елкин.

Он отметил, что здание связано с именами известных людей. Александр Пушкин отправлял отсюда письма во время визитов в Псков, в том числе письмо П. А. Осиповой в Тригорское 4 сентября 1826 года. Владимир Ленин получал здесь литературу из своей Сибирской ссылки. А в марте 1917 года с балкона здания выступил генерал Николай Рузский, объявивший горожанам об отречении Николая II от престола.

Дом пережил Великую Отечественную войну, несколько перепланировок и реконструкций. После 1946 года была проведена частичная перепланировка под хозяйственные нужды. После 1960‑го разобрали первоначальную лестницу и устроили новую в северо‑западном углу здания. В 1990‑е годы в связи с благоустройством улицы в восточном крыле ликвидировали часть помещений, растесали стены и создали сквозной проход‑арку для пешеходов вдоль улицы Советской.

«Сегодня здание по‑прежнему принадлежит почтовому ведомству и остаётся важной частью архитектурного облика Пскова и хранит память о веках истории – от эпохи классицизма до наших дней», - заключил глава города.