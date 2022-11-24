Недвижимость

Олег Брячак заявил о возможности купить квартиру в ипотеку на среднюю зарплату

Об имеющейся у россиян возможности купить квартиру в ипотеку на среднюю зарплату заявил председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» Олег Брячак в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM)

«Беспрецедентная помощь оказывается строительному сектору со стороны правительства. Инициативы по стройке сейчас рассматриваются мгновенно, решения принимаются максимально быстро. Такой ипотеки, как сейчас у нас в стране, вообще никогда не было. Сегодня каждый человек, кто не ленится, работает, даже если проживает один, способен приобрести квартиру даже на ту среднюю зарплату, которую сейчас получает», – сообщил гость студии.

Он отметил, что говорит об этом с полной ответственностью как бизнесмен, который строит и продает квартиры.