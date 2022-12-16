Недвижимость

Три дома для расселения аварийного жилья сдадут в Псковской области в 2023 году

Ввод трех многоквартирных домов для расселения аварийного жилья запланирован на 2023 год в Пскове, Великолукском и Островском районах, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 29 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В части развития ЖКХ в Псковской области мы продолжаем уверенно идти вперёд. В 2023 году в Пскове, Великолукском и Островском районах запланирован ввод 3 МКД для расселения более 14,5 тысячи квадратных метров аварийной площади. На эти цели предусмотрено 246,5 млн рублей. За счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита (943 млн рублей) начнется строительство кольцевого магистрального водовода протяженностью 18 км», - сказал он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что строительство обеспечит водоснабжением несколько кварталов жилой застройки в микрорайоне Борисовичи и участки вблизи Пскова, которые выделяются многодетным семьям.

«Почти 207 млн рублей направим на рекультивацию Псковской городской свалки, оборудование контейнерных площадок в Печорах и строительство экотехнопарка, - продолжил он. - Напомню, что экотехнопарк будет построен в Палкинском районе. Он обеспечит сортировку 100% отходов с отбором не менее 50% на переработку. Предварительная стоимость объекта составляет почти 4 млрд рублей. Из них порядка 3 млрд рассчитываем в следующем году получить в виде федеральной субсидии».

Проект реализуется в тесном взаимодействии с «Российским экологическим оператором», что дополнительно гарантирует его соответствие всем необходимым нормам, заметил глава региона.

«В городе Пскове в следующем году будет завершено строительство пяти 9-квартирных жилых домов для детей-сирот. На эти цели заложили 81 млн. В 2023 году стартует масштабный проект в рамках программы "Формирование современной городской среды" в Печорах. Это благоустройство Соборной площади и прилегающих улиц на сумму 70 млн рулей. Президент России рассмотрел наше обращение, очень рассчитываем, что дополнительные объекты в Пскове и Печорах в следующем году приведут в порядок. В рамках подпрограммы "Стабилизация финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ" предусмотрено 370 млн рублей. Они будут направлены на строительство станции умягчения воды в Пскове, 5 котельных в Куньинском районе и реконструкцию очистных сооружений в Пушгорах», - уточнил Михаил Ведерников.

Он также рассказал о начале перезагрузки работы в сфере коммунальных предприятий.

«В начале февраля 2023 года мы проведем стратегическую сессию по этой теме, разработаем критерии оценки эффективности деятельности муниципальных предприятий. Те, кто будет выполнять все мероприятия, направленные на повышение эффективности, будут получать дополнительную помощь. Также будем смотреть на качество работы с долгами и наличие инвестиционной программы», - подытожил он.