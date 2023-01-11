Недвижимость

Депутат Денис Иванов: Четыре дома в округе №15 в Пскове включены в план капремонта на 2023 год

Четыре дома в округе №15 в Пскове включены в план капитального ремонта на 2023 год. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2021-2023 годы, утвержденным приказом комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, на 2023 год в Пскове запланирован капитальный ремонт 54 многоквартирных домов. Из них четыре дома на Запсковье и в центре города», - сообщил депутат.

Так, будут отремонтированы крыши домов на улицах Инженерной, 68 и Инженерной, 76, холодное и горячее водоснабжение, а также будет проведен капремонт системы электроснабжения на улице Металлистов, 23. В доме 19б на Октябрьском проспекте будет отремонтирована система горячего водоснабжения.