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Капремонт на округе №15
 
 
 
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Депутат Денис Иванов: Четыре дома в округе №15 в Пскове включены в план капремонта на 2023 год

16.01.2023 10:49|ПсковКомментариев: 0

Четыре дома в округе №15 в Пскове включены в план капитального ремонта на 2023 год. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2021-2023 годы, утвержденным приказом комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, на 2023 год в Пскове запланирован капитальный ремонт 54 многоквартирных домов. Из них четыре дома на Запсковье и в центре города», - сообщил депутат.

Так, будут отремонтированы крыши домов на улицах Инженерной, 68 и Инженерной, 76, холодное и горячее водоснабжение, а также будет проведен капремонт системы электроснабжения на улице Металлистов, 23. В доме 19б на Октябрьском проспекте будет отремонтирована система горячего водоснабжения.

Пресс-портрет
Иванов Денис Олегович Депутат Псковской городской Думы по округу №15
Теги: #псков #депутат #капитальный ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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