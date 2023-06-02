Недвижимость

В РФ предложили ограничить продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные

Пенсионерам и детям-сиротам могу запретить проводить сделки с недвижимостью за наличные. А перевод средств третьим лицам по итогам таких сделок предложили сделать возможным только если получатель лично подтвердит основания для него.

Такую инициативу в кабмин и ЦБ направили крупные риелторские компании, сообщают «Известия».

Каждый год в России заводят около 7 тысяч уголовных дел, связанных с мошенничеством с недвижимостью, сказал эксперт Народного фронта Павел Склянчук.

Довольно часто жертвами становятся именно люди пожилого возраста, а также дети-сироты, подчеркнул заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков. Риелторы предложили кабмину и ЦБ меры дополнительной защиты для таких граждан от мошенников.

В пресс-службе кабмина сообщили, что аппарат правительства РФ получил соответствующие инициативы.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что поддержит любую инициативу, предлагающую безопасные инструменты контроля за переводом средств и приобретением жилья.

Меры позволят обезопасить граждан и повысить прозрачность на рынке жилой недвижимости, но обязать пенсионеров и детей-сирот проводить сделки через банк нельзя, полагает Павел Склянчук.