До 400 тысяч бонусов при покупке определённых квартир смогут получить псковичи в рамках бесплатного автобусного тура по новостройкам города. Третий тур в рамках проекта «День новостроек с ПЛН» состоится 5 декабря.

Участники тура смогут не просто увидеть фасады зданий и оценить инфраструктуру, но и ознакомиться с актуальными предложениями на рынке недвижимости. За один день горожане посетят несколько жилых комплексов Пскова.

В ходе тура у участников будет возможность посмотреть квартиры, сравнить планировки, оценить дворы и благоустройство, познакомиться с инфраструктурой вокруг жилых комплексов, задать вопросы представителям застройщиков, сравнить разные варианты недвижимости между собой.

Особенностью тура станет участие журналистов ПЛН, с которыми можно будет не только посмотреть, но и обсудить увиденное.

Тур состоится 5 декабря. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Для всех участников «Дня новостроек с ПЛН» 05.12.2026 года действует спецпредложение для новосёлов от партнера проекта «Лемана Про» - скидка 10% без лимита на проекты и товары по обустройству дома для тех, кто приобрёл жилье в течение 3-х лет. Подробные условия акции уточняйте у сотрудников «Лемана Про».