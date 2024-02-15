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Недвижимость

Псков занял 71 место в рейтинге городов России по строительству квартир

19.02.2024 08:47|ПсковКомментариев: 0

Псков занял 71 место в рейтинге городов России по строительству квартир на душу населения на начало 2024 года, следует из данных РИА Новости.

Площадь строящихся квартир в начале 2024 года на одного жителя (квадратных метров общей площади жилья на человека) в Пскове составила 0,57 квадратных метра. 

Остальные крупные города Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 19 место - Калининград;
  • 21 место - Вологда;
  • 34 место - Санкт-Петербург;
  • 46 место - Архангельск;
  • 70 место - Петрозаводск;
  • 79 место - Сыктывкар;
  • 86 место - Великий Новгород;
  • 87 место - Нарьян-Мар;
  • 100 место - Мурманск. 

Прошедший 2023 год для российского строительного рынка оказался очень удачным. По итогам года введено более 110 миллионов квадратных метров жилья, что является очередным историческим рекордом. Для сравнения, в 2010 году было введено менее 60 миллионов квадратных метров, а в 2005 году – лишь 43,6 миллиона квадратных метров жилья.

Таким образом, жилищное строительство демонстрирует явный прогресс. Во многих городах страны башенные строительные краны стоят повсеместно, а в пригородах дома строятся высокими темпами.

Строительство квартир также демонстрирует хорошую динамику. По итогам 2023 года возведено более 14 тысяч многоквартирных домов, в которых было построено почти 1,5 миллиона новых квартир. Таким образом, несколько миллионов жителей России только за прошедший год смогли улучшить свои жилищные условия. Для сравнения, 20 лет назад, за 2003 год, количество новых квартир, возведенных за год, было на уровне лишь 400 тысяч, то есть примерно в четыре раза меньше, чем сейчас.

Эксперты отмечают, что ситуация со строительством квартир крайне неоднородная. В некоторых городах строят много, а в других возводят лишь небольшое число новых объектов. Для выявления различий эксперты провели исследование состояния жилищного строительства в городах РФ. По результатам исследования был подготовлен рейтинг российских городов по масштабам строительства квартир. В качестве показателя, по которому ранжировались города, выступает площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах России (административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России).

Теги: #недвижимость #квартира
Источник: Псковская Лента Новостей
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