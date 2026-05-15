Суд обязал администрацию Печорского округа предоставить сиротам квартиры

Печорский районный суд рассмотрел иски к администрации Печорского муниципального округа об обязании предоставить двум жительницам города Печоры благоустроенные жилые помещения по договору социального найма, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Местные жительницы 2001 и 2003 годов рождения имеют статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они поставлены на учет и включены в список в качестве нуждающихся в обеспечении жильем.

Суд, изучив материалы дела, обязал администрацию Печорского муниципального округа предоставить печерянкам на территории города Печоры жилые помещения, отвечающие санитарно-техническим требованиям, площадью не менее 25 квадратных метров.