Марат Хуснуллин: Запас прочности у застройщиков жилья в России практически исчерпан
Запас прочности у застройщиков жилья в России практически исчерпан, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
При обсуждении вариантов модернизации семейной ипотеки он больше всего опасается того, что это может привести к снижению объемов ипотечного кредитования.
«Снижение выдачи ипотеки сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был – у строителей, у девелоперов, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли», — сказал Марат Хуснуллин.
Вице премьер РФ также напомнил, что строительная отрасль работает за счет привлечения денег дольщиков:
«Мы не можем рисковать, а в многоквартирном строительстве особенно средствами населения. Мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены».
«Один рубль стройки дает 1,6 коэффициента со смежными отраслями. Если перестают работать строители, перестают работать смежные отрасли – металлурги, производители стройматериалов. И в целом снижаются доходы в региональные бюджеты. А региональные доходы - это выплаты (населению - ред.), это социалка, это дороги, это коммуналка, это различные другие программы, это поддержка СВО в том числе. Это все же делается за счет региональных бюджетов. Поэтому это такой очень важный и многогранный механизм. И здесь каким-то одним таким решением нельзя его рубануть, для того чтобы не сделать хуже», — пояснил вице-премьер.
Он уточнил, что доля строительной отрасли в доходах разных регионов России варьируется от 15% до 21%, пишет РИА Новости.
