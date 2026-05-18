Марат Хуснуллин: Запас прочности у застройщиков жилья в России практически исчерпан

Запас прочности у застройщиков жилья в России практически исчерпан, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

При обсуждении вариантов модернизации семейной ипотеки он больше всего опасается того, что это может привести к снижению объемов ипотечного кредитования.

«Снижение выдачи ипотеки сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был – у строителей, у девелоперов, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли», — сказал Марат Хуснуллин.

Вице премьер РФ также напомнил, что строительная отрасль работает за счет привлечения денег дольщиков:

«Мы не можем рисковать, а в многоквартирном строительстве особенно средствами населения. Мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены».

Как добавил Марат Хуснуллин, у стройотрасли большой мультипликативный эффект.

«Один рубль стройки дает 1,6 коэффициента со смежными отраслями. Если перестают работать строители, перестают работать смежные отрасли – металлурги, производители стройматериалов. И в целом снижаются доходы в региональные бюджеты. А региональные доходы - это выплаты (населению - ред.), это социалка, это дороги, это коммуналка, это различные другие программы, это поддержка СВО в том числе. Это все же делается за счет региональных бюджетов. Поэтому это такой очень важный и многогранный механизм. И здесь каким-то одним таким решением нельзя его рубануть, для того чтобы не сделать хуже», — пояснил вице-премьер.

Он уточнил, что доля строительной отрасли в доходах разных регионов России варьируется от 15% до 21%, пишет РИА Новости.