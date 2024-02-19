Недвижимость

Клиенты Сбера смогут взять «Семейную ипотеку» на сумму в 2,5 раза больше лимита

С 29 февраля клиенты Сбера могут взять «Семейную ипотеку» на Домклик на сумму в 2,5 раза больше лимита. Процентная ставка на сумму до лимита будет льготной, а сверх лимита — рыночной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области клиенты могут оформить ипотеку на сумму до 30 млн рублей, в остальных регионах — до 15 млн рублей. Тогда как базовые лимиты по «Семейной ипотеке» — 12 млн и 6 млн рублей соответственно.

По программе можно приобрести квартиру только в новостройке. При этом «Семейная ипотека» с повышенным лимитом не сочетается с программой субсидирования от застройщика.

«Если вам нужно купить в ипотеку квартиру, которая стоит дороже лимита, то теперь это можно сделать так: по "Семейной ипотеке" взять сумму в пределах лимита по льготной ставке 6%, а оставшуюся сумму — по рыночной ставке. В результате тысячи семей смогут приобрести более просторное и комфортное жильё на выгодных условиях», - рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Подать заявку на ипотеку на новых условиях можно онлайн на Домклик. Требования к заёмщикам и список документов, которые нужны для подачи заявки на «Семейную ипотеку» и оформления сделки, есть на странице программы.