Недвижимость

Ипотечная квартира не защищена при процедуре банкротства - эксперт

Ипотечная квартира не защищена при процедуре банкротства. Об этом эксперт-практик, Арбитражный управляющий Ульяна Михайлова рассказала эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Должник часто находится в заблуждении, что если ипотечное жилье находится у него, и он является единственным владельцем или это его единственное жилье, или в нем прописан ребенок, то это жилье не пойдет в конкурсную массу, не отчуждаемо. Кредиторы думают по-другому», – рассказала Ульяна Михайлова.

Квартира, обремененная ипотекой, входит в конкурсную массу и подлежит реализации, вне зависимости от того, прописаны ли там дети. Эта квартира будет реализована с торгов.

«Даже если это единственное жилье, ипотечная квартира не защищена в процедуре банкротства. К сожалению, должники часто этого не понимают», – добавила Ульяна Михайлова.