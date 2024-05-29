Недвижимость

Бастрыкин поставил на контроль проверку в аварийном жилье под Порховом

Многоквартирный аварийный дом в деревне Заольшаг Порховского района признан аварийным и требует расселения. В СУ СК России по Псковской области начали процессуальную проверку, пишет «МК в Пскове».

Дом построили в 1972 году. Сегодня он разрушается, крыша протекает, а в жилых помещениях расползается плесень. В 2018 году жильцы за свой счет провели экспертизу – на ее основании дом признали аварийным. Также жилье попало в программу переселения из ветхого жилья на 2019-2025 годы. Сейчас для решения вопроса о включении дома в новую программу необходимо провести доработку экспертизы, однако у местных властей на это нет денег.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.