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Недвижимость

Бастрыкин поставил на контроль проверку в аварийном жилье под Порховом

06.06.2024 14:25|ПсковКомментариев: 0

Многоквартирный аварийный дом в деревне Заольшаг Порховского района признан аварийным и требует расселения. В СУ СК России по Псковской области начали процессуальную проверку, пишет «МК в Пскове».

Дом построили в 1972 году. Сегодня он разрушается, крыша протекает, а в жилых помещениях расползается плесень. В 2018 году жильцы за свой счет провели экспертизу – на ее основании дом признали аварийным. Также жилье попало в программу переселения из ветхого жилья на 2019-2025 годы. Сейчас для решения вопроса о включении дома в новую программу необходимо провести доработку экспертизы, однако у местных властей на это нет денег.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

Теги: #следственный комитет РФ #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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