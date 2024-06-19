Недвижимость

В собственность многодетным в Великих Луках за год предоставили 25 земельных участков

В собственность многодетным семьям в Великих Луках за 2023 год предоставлено 25 земельных участков, в постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 22 земельных участка, прекращено постоянное (бессрочное) пользование по семи земельным участкам. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в ходе отчета о своей деятельности на сессии Великолукской городской Думы.

«Деятельность администрации города всегда ориентирована на сохранность, приумножение, целевое использование муниципального имущества и городских земель», - отметил Андрей Беляев.

В 2023 году заключено 30 договоров и 58 дополнительных соглашений к договорам аренды нежилых помещений, четыре договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями, 139 договоров и 169 дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков, 79 договоров купли-продажи земельных участков, два договора безвозмездного пользования земельными участками, один договор мены земельных участков, 14 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

За отчетный год уровень неналоговых доходов составил 75 млн 198 тысяч рублей, что на 3 млн 789 тысяч рублей или 12,7% больше уровня 2022 года.

Проведены работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет 46 земельных участка, из них 25 под автомобильными дорогами.