Недвижимость

Сбер с 21 августа возобновит выдачи кредитов по программе «Ипотека для ИТ»

Сбер намерен возобновить с 21 августа выдачи кредитов в рамках «Ипотеки для ИТ», сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«С 21 августа Сбербанк возобновит выдачи кредитов по программе "Ипотека для ИТ“. Отмечу, что банк актуализирует ранее одобренные заявки по новым условиям действия программы, которые вступили в силу с 1 августа 2024 года», — привела пресс-служба банка слова Царева.

По новым условиям минимальная ставка по программе на сервисе «Домклик» составит — 6%, первоначальный взнос — от 20,1% от стоимости недвижимости, максимальная сумма кредита — до 9 млн рублей.

За все время с момента запуска IT-ипотеки «Сбер» выдал 31,7 тысячи кредитов на общую сумму более 256 млрд рублей, пишет ТАСС.

31 июля правительство РФ анонсировало продление льготной ипотечной программы для IT-специалистов до 2030 года. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко говорил, что ключевой целью обновленной программы является развитие IT-отрасли в регионах. Поэтому взять кредит на улучшение жилищных условий смогут специалисты, работающие вне Москвы и Санкт-Петербурга. Власти ожидают, что получить кредит на новых условиях смогут не менее 82 тыс. региональных специалистов.