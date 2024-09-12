Границы более полутора тысяч объектов уточнили в Псковской районе

Проведение комплексных кадастровых работ (ККР) продолжается на территории Псковского района. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram
В рамках этого процесса в администрации состоялись два заседания согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении ККР на территории населенных пунктов:
Исполнителем комплексных кадастровых работ является филиал ППК «Роскадастр» по Новгородской области. В результате выполнения ККР уточнены границы в отношении 911 объектов, из них 634 земельных участков и 277 объектов капитального строительства.
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Исполнителем ККР также является филиал ППК «Роскадастр» по Псковской области. В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнены границы в отношении 646 объектов, из них 387 земельных участков и 259 объектов капитального строительства.
Согласительная комиссия дала положительные заключения по вопросам согласования местоположения границ земельных участков, расположенных на территории вышеуказанных кадастровых кварталов при выполнении ККР и рекомендует утвердить оформленные филиалом ППК «Роскадастра» по Новгородской области проекты карта-планов территории в окончательной редакции.