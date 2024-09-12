Недвижимость

Сирота в Порховском районе получила жилье после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Порховского района проверила соблюдение прав детей-сирот в жилищном вопросе и выявила нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Выяснили, что одна из заявительниц, сирота, состоит на учете как нуждающаяся в жилье, но местные власти не предоставили ей квартиру. Из-за состояния здоровья она не смогла обратиться в суд самостоятельно.

Прокуратура подала иск против муниципалитета, требуя обеспечить девушку жильем. Суд поддержал требования прокурора.

В итоге девушка получила свою квартиру.