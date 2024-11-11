Недвижимость

Стало известно, почему люди съезжают с верхних этажей

Люди съезжают с верхних этажей домов в основном из-за боязни высоты и поломки лифтов, рассказала руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко.

«Сначала человек покупает квартиру на верхних этажах, а через некоторое время понимает, что ему страшно смотреть из окна. У некоторых начинает кружиться голова. Особенно страшно мыть окна. Кроме того, жильцы верхних этажей испытывают дискомфорт из-за неисправности лифтов. Бывает так, что оба лифта ломаются одновременно. В таком случае приходится самостоятельно подниматься на последние этажи по лестнице», - отметила она.

Руководитель офиса «Новослободское» компании «Инком-Недвижимость» Денис Васильев обратил внимание на коммунальные причины. В некоторых домах квартиры на верхних этажах могут слабее отапливаться зимой, чем нижние. Кроме того, есть риск затопления жилья при повреждении и изъянах кровли, добавил гендиректор Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев.

«В домах старого фонда коммуникации часто проходят по чердаку. Их повреждение также может вызвать затопление квартиры на последнем этаже, просачивание воды на потолок. Если в доме нет технического этажа, то из-за непосредственного контакта с кровлей квартиры на последних этажах летом будут дополнительно нагреваться от солнечных лучей, а зимой, наоборот, промерзать. Проживание в них будет менее комфортным», - констатировал он.

По словам риелтора Евгения Коноплева, верхние этажи не любят представители старшего поколения, в том числе из-за разных убеждений и социальных факторов, пишет РИА Новости. Например, в связи с тем, что молодежи и разным асоциальным элементам нравилось забираться и посидеть компанией на верхних этажах технических лестниц.