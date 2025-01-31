Недвижимость

В России появились ГОСТы для умного дома

С 1 февраля 2025 года в России вступили в силу три новых ГОСТа, определяющие требования к умным многоквартирным домам (МКД). Эти стандарты включают такие аспекты, как архитектура, базовый набор устройств и оборудования, а также правила эксплуатации и обслуживания.

Согласно новым стандартам, умный МКД должен быть оборудован датчиками безопасности, фиксирующими движение, воспламенение и утечку газа, а также системами охраны и пожарной сигнализации. Помимо этого, в доме должны присутствовать приборы учета воды, газа и электроэнергии, а также система ресурсосбережения, регулирующая температуру батарей в зависимости от погодных условий. Домофонные системы также включены в перечень обязательных элементов умного дома.

Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак подчеркнул важность внедрения этих стандартов для формирования безопасной и комфортной среды в российских домах, что способствует повышению качества жизни граждан. Он также отметил растущую востребованность отечественных технологий и программного обеспечения в сфере цифровизации жилых помещений, пишут «Известия».

Хотя следование ГОСТам формально не является обязательным для застройщиков, генеральный директор АНО «Умный МКД» Никита Уткин указал, что на основе этих стандартов впоследствии будут разработаны нормативные правовые акты и строительные своды правил, которые станут обязательными для всех участников рынка недвижимости. Застройщики, работающие по государственному и муниципальному заказу, обязаны соблюдать данные стандарты.

Одним из нововведений является классификация умных домов по уровню оснащенности, что поможет потенциальным покупателям лучше понять, за что именно они платят и что должны получить при покупке квартиры в новом доме. Это должно устранить существующие разночтения и недоразумения, когда некоторые застройщики называли свое жилье «умным» лишь на основании наличия свободной планировки, тогда как стандарт подразумевает гораздо более широкий спектр функциональных возможностей.