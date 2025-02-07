Недвижимость

Россиян предупредили об угрозах при покупке жилья

Банк России предупредил граждан страны о риске дефолтов при покупке жилья в рассрочку, сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора.

«Задолженность человека перед застройщиком не передается в бюро кредитных историй. Это может привести к неправильной оценке долговой нагрузки человека и даже его дефолту при выдаче кредитов», — рассказал представитель Центробанка в беседе с изданием.

В учреждении назвали три основных риска при оформлении рассрочки на жилье: скрытый рост долговой нагрузки покупателей, непрозрачность правил продажи недвижимости, ухудшение экономики проектов и кредитные риски для застройщиков из-за более низкой наполняемости счетов эскроу.

Кроме того, в Банке России обозначили своей целью учитывать долговые нагрузки граждан и ограничивать сопутствующие риски, а также понятно и прозрачно указывать покупателям условия рассрочки.