В Госдуме предложили взять цены на жилье под госконтроль

Цены на жилую недвижимость, в частности на новостройки, необходимо взять под государственный контроль, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Убежден: цены на жилую недвижимость, особенно на новостройки, нужно взять под государственный контроль. Проверять ценообразование, затраты — и утверждать приемлемый диапазон цен, как это делается, например, в сфере ЖКХ», — сообщил он.
Миронов отметил, что «рыночек порешал» так, что покупка квартиры для обычной семьи стала почти нереальной задачей.
«Цены на жилье изумляют, причем не только в столицах… И у меня, как, наверное, и у многих здравомыслящих людей, возникает вопрос: что же у нас происходит в сфере строительства и недвижимости в целом? Получается, застройщикам выгоднее "держать" продажи, чем довести цены до справедливого уровня? Ответ, думаю, очевиден», — сказал лидер эсеров.
Он считает, что в сложившейся ситуации с ценами на новостройки очень велика спекулятивная составляющая.
«Кстати, нужно подумать и о самих квартирах. Коль скоро мы озаботились повышением рождаемости, нужно высечь где-нибудь в граните: детей не рожают в студиях площадью чуть больше собачьей конуры. Для семьи нужна минимум двухкомнатная квартира. А лучше — трехкомнатная», — добавил парламентарий.
По мнению Миронова, необходимо подумать о дополнительных мерах государственной поддержки застройщиков, возводящих преимущественно такое жильё, пишет РИА Новости.
«А те, кто продолжит строить в массе собачьи будки — пусть выплывает как-нибудь сам», — возмутился депутат.
Тратить государственные деньги на такое точно не стоит, заключил он.