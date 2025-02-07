Недвижимость

В России смягчили требования к выдаче ипотечных кредитов

В России с 1 марта по решению Центробанка снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20%, выданным наименее закредитованным заемщикам.

Речь идет о заемщиках с показателем долговой нагрузки менее 70%. В более рискованных сегментах надбавки остаются неизменными. В ЦБ объясняли, что такое решение было принято с учетом ослабления дисбалансов на рынке жилья.

«С решением ЦБ о снижении надбавки по коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом более 20% банки будут использовать меньше капитала при выдаче жилищных кредитов. Это позволит повысить привлекательность таких продуктов для кредиторов, а значит, и их готовность работать с ипотекой», - объяснили РИА Недвижимость в аналитическом центре «Дом.РФ».

Там отметили, что таким образом создаются условия, чтобы банки снизили комиссии за выдачи и повысили доступность ипотеки, в первую очередь по льготным программам.