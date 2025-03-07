Недвижимость

За год спрос на посуточную аренду жилья вырос на 51%

За последний год количество бронирований квартир посуточно выросло на 51%, рассказали в сервисе «Авито Путешествия».

Положительная динамика отмечалась во всех регионах, но особенно заметно спрос на посуточную аренду вырос в Адыгее (в 2,2 раза), Магаданской области, Забайкальском крае и Дагестане (в 2,1 раза), Хабаровском крае и Омской области (по +93% в каждой).

В среднем по России предложение посуточного жилья в сравнении с февралем прошлого года увеличилось на 34%. Из топ-20 самых популярных у туристов регионов сильнее всего выбор увеличился в Самарской и Ленинградской областях, Свердловской и Нижегородской областях, Ростовской и Московской областях, пишут «Известия».

Средняя стоимость посуточной аренды квартиры в феврале 2025 года составила 3 тыс. рублей.