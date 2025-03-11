Недвижимость

Девять аварийных домов снесут в Пскове

На снос девяти аварийных домов в Пскове могут выделить 7 335 232 рубля, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Подрядчика для проведения работ определят 20 марта. Выполнить снос подрядчик должен будет до 1 августа 2025 года.

В списке домов, которые подлежат сносу, здания по следующим адресам: переулок Аллейный, дома №№6а, 8, улица Вокзальная, дом №5, улица Железнодорожная, дом №17А, улица Киселева, дом №2, улица Малясова, дом №7, улица Хвойная, дом №13, переулок Черский дома №№4 и 6.

Разбирать здания планируется методом обрушения с последующим демонтажем конструкций и засыпкой котлованов грунтом.