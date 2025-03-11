Недвижимость

Администрация Пскова требует признать реконструкцию магазина самовольной постройкой

Арбитражный суд Псковской области принял к рассмотрению иск администрации города Пскова к обществу с ограниченной ответственностью «Союз-А» о признании реконструкции нежилого здания магазина, находящегося по адресу: город Псков, улица Энтузиастов, дом 5-а, самовольной постройкой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Фото с Яндекс.Карты и из материалов дела

Реконструкция включала пристройку из керамического кирпича и пеноблоков с отдельным входом из стеклопакетов и лестницей из металлопрофиля.

Согласно исковому заявлению, администрация обнаружила реконструкцию в ходе контрольных мероприятий, установив, что необходимые разрешения на проведение работ не были получены. Акт проверки подтвердил, что пристройка имеет признаки капитального строения.

Предварительные слушания и основное судебное заседание назначены на 1 апреля 2025 года. Номер дела — А52-959/2025.