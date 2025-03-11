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Юрист оценил инициативу о добровольной регистрации места жительства

13.03.2025 18:17|ПсковКомментариев: 0

Фракция «Новые люди» в Государственной Думе предложила законопроект, предусматривающий переход к добровольной системе регистрации места жительства внутри страны. Юрист Анна Черепанова разъяснила суть данной инициативы.

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Юрист напомнила, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, граждане обязаны зарегистрироваться по новому месту жительства в течение семи дней после переезда, а также оформить временную регистрацию при проживании более 90 дней не по месту постоянной прописки. Несоблюдение этих требований влечёт за собой административную ответственность.

Инициаторы изменений отмечают несоответствие существующей системы реальным условиям жизни граждан. В частности, существует проблема с арендодателями, которые часто отказываются официально регистрировать жильцов в своих квартирах. Это ставит арендаторов в затруднительное положение: они законно проживают в жилом помещении, но не могут зарегистрироваться, что может привести к получению штрафа, пишет RuNews24.ru.

Около четверти россиян в возрасте до 30 лет проживают не по месту постоянной регистрации. Однако многие государственные услуги, включая медицинское обслуживание и образование детей, доступны без привязки к месту постоянной регистрации. Кроме того, многие услуги можно получить онлайн, указав фактический адрес без необходимости официального подтверждения.

Депутаты подчёркивают, что современные государственные системы готовы к переходу на добровольное информирование о месте жительства. В связи с этим предлагается исключить требование об обязательной регистрации из закона о свободе передвижения и внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, исключив штрафы за нарушение правил регистрации.

По словам юриста Анны Черепановой, каждый гражданин зарегистрирован по месту преимущественного проживания:

«Арендаторы правильно отказывают в регистрации, поскольку добровольно никто из квадратных метров не выписывается. При этом нерадивые "жильцы" не оплачивают коммунальные платежи. После через суд арендаторов приходится выписывать, а это - лишние судебные расходы арендодателю и нагрузка на судебные органы. Кроме того, работодатель при трудоустройстве сотрудника не должен требовать регистрацию - это нарушение закона», - заметила она. 

Юрист отметила, что такая реформа сделает систему регистрации более гибкой и адаптивной к реальным потребностям граждан, устранив существующие административные барьеры.

Источник: Псковская Лента Новостей
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