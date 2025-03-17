Недвижимость

Суд рассмотрит вопрос о невнесении в ЕГРН нового строения вблизи псковского театра

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск Национального драматического театра России (Александринского театра) к правительству Псковской области, администрации города Пскова, комитету по охране объектов культурного наследия Псковской области о признании права собственности РФ с последующим закреплением за истцом права оперативного управления на здание возле театра драмы имени Пушкина, а также о снятии с кадастрового учета и прекращении государственной регистрации прав на снесенное здание «Мастерские», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

В период проведения ремонтно-реставрационных работ драматического театра имени А.С. Пушкина здание старых мастерских площадью 538,5 квадратных метра, расположенное по адресу: улица Пушкинская, дом №13, снесли. На его месте построили новое здание производственных мастерских и складов для обслуживания театра площадью 2760,2 квадратных метра.

Вместе с тем право собственности на возведенное здание не зарегистрировали, в соответствии с выпиской из ЕГРН объект числится как «Мастерские» площадью 538,5 квадратных метра.

Предварительное и судебное заседания назначили на 16 апреля.