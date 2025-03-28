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Первоначальный взнос по ипотеке почти достиг трети от стоимости жилья

02.04.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Первоначальный взнос по льготной ипотеке почти достиг трети от стоимости жилья, следует из данных «Дом.рф». В январе показатель был на рекордно высоком уровне в 32%, а по предварительной информации за февраль он вырос еще больше — выше 33%.

Первоначальный взнос по ипотеке могут повысить до 30% : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Жилищные кредиты становятся все менее доступными для россиян несмотря на действие госпрограмм. Именно по ним сейчас выдается основная часть ссуд, так как ставки по рыночным предложениям заградительные. По оценкам Frank RG, в феврале банки выдали ипотеки на 230 млрд рублей. Из них на кредиты с господдержкой пришлось 80% (186 млрд рублей), а на наиболее массовую программу для семей с детьми — более 70% всех ссуд (168 млрд).

Средний первоначальный взнос по семейной ипотеке в феврале достигает 35%, следует из предварительных данных «Дом.рф». По закону он должен быть не менее 20% от стоимости жилья, но банки по своей инициативе подняли этот уровень выше — например, у отдельных игроков он может достигать 80%, пишут «Известия».

Первоначальный взнос около трети от стоимости жилья можно считать очень большим, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Рост показателя сильно сокращает возможности россиян по решению квартирного вопроса.

Теги: #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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