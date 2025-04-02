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Недвижимость

В Госдуме внесут проект о повышении норматива жилья для молодых ученых

04.04.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить право регионам РФ устанавливать повышенный норматив для обеспечения жильём молодых учёных.

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Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов, глава комитета ГД по науке Сергей Кабышев и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу.

«Пункт 2 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации ... дополнить предложением следующего содержания: «Для научного работника или научно-педагогического работника, имеющего ученую степень кандидата наук или доктора наук, возраст которого не превышает сорока лет, органом государственной власти субъекта Российской Федерации может устанавливаться учетная норма в размере, превышающем учетную норму, устанавливаемую органом местного самоуправления в соответствии с частью 5 статьи 50 настоящего Кодекса», - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Как рассказал Сергей Миронов, в настоящее время в каждом российском регионе установлена своя норма обеспечения жильём на одного человека, в среднем это по 10 квадратных метров на каждого члена семьи, и исходя из этого норматива граждане могут получать жильё соцнайма, пишет РИА Новости.

«Для научных и научно-педагогических работников с учёной степенью кандидата или доктора наук в возрасте до 41 года мы предлагаем устанавливать более высокий норматив. В зависимости от региона он может составить 15 или 20 квадратных метров на каждого члена семьи, и принятие такого решения создаст условия для получения крупногабаритных квартир», – сказал политик.

Депутат Госдумы отметил, что жилищную проблему молодых учёных он подробно обсуждал во время недавней поездки в Новосибирскую область, и встречаясь с ними в Институте ядерной физики, именно этот вопрос они поднимали в первую очередь. Миронов добавил, что партия «Справедливая Россия – За правду» предлагает разные механизмы решения жилищной проблемы.

«Нужно запустить для молодых учёных отдельную программу льготной ипотеки с минимальной ставкой. Надо развивать социальную аренду жилья на льготных условиях, предоставлять его на правах соцнайма, а параллельно увеличивать норматив обеспечения жильём, что мы и предлагаем сделать в каждом регионе России», – заключил парламентарий.

Теги: #недвижимость
Источник: Псковская Лента Новостей
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