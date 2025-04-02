Недвижимость

В Госдуме внесут проект о повышении норматива жилья для молодых ученых

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить право регионам РФ устанавливать повышенный норматив для обеспечения жильём молодых учёных.

Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов, глава комитета ГД по науке Сергей Кабышев и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу.

«Пункт 2 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации ... дополнить предложением следующего содержания: «Для научного работника или научно-педагогического работника, имеющего ученую степень кандидата наук или доктора наук, возраст которого не превышает сорока лет, органом государственной власти субъекта Российской Федерации может устанавливаться учетная норма в размере, превышающем учетную норму, устанавливаемую органом местного самоуправления в соответствии с частью 5 статьи 50 настоящего Кодекса», - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Как рассказал Сергей Миронов, в настоящее время в каждом российском регионе установлена своя норма обеспечения жильём на одного человека, в среднем это по 10 квадратных метров на каждого члена семьи, и исходя из этого норматива граждане могут получать жильё соцнайма, пишет РИА Новости.

«Для научных и научно-педагогических работников с учёной степенью кандидата или доктора наук в возрасте до 41 года мы предлагаем устанавливать более высокий норматив. В зависимости от региона он может составить 15 или 20 квадратных метров на каждого члена семьи, и принятие такого решения создаст условия для получения крупногабаритных квартир», – сказал политик.

Депутат Госдумы отметил, что жилищную проблему молодых учёных он подробно обсуждал во время недавней поездки в Новосибирскую область, и встречаясь с ними в Институте ядерной физики, именно этот вопрос они поднимали в первую очередь. Миронов добавил, что партия «Справедливая Россия – За правду» предлагает разные механизмы решения жилищной проблемы.

«Нужно запустить для молодых учёных отдельную программу льготной ипотеки с минимальной ставкой. Надо развивать социальную аренду жилья на льготных условиях, предоставлять его на правах соцнайма, а параллельно увеличивать норматив обеспечения жильём, что мы и предлагаем сделать в каждом регионе России», – заключил парламентарий.