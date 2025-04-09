Недвижимость

В России на 24% уменьшилось количество новых стройпроектов

В 2025 году планируется удержать планку в более 100 млн квадртаных метров введенного жилья, но уже сейчас намечается тревожная ситуация: на 24% снизился ввод новых проектов и уже по начатым проектам инвесторы приостанавливают стройку. Об этом в интервью рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«По итогам трех месяцев объем ввода жилья превышает уровень 2024 года. Это говорит о том, что в этом году мы гарантированно сдадим более 100 млн кв. м жилья. Но в то же время уже сейчас видим очень тревожные сигналы, которые говорят о том, что есть риски впереди. Так, уже на 24% меньше стало строиться новых проектов. Если в предыдущие годы они росли, каждый год было всё больше и больше, то сейчас впервые за пятилетнюю историю на шестой год количество новых проектов уменьшилось», — сказал он.

Марат Хуснуллин также отметил, что «даже по начатым проектам инвесторы приостанавливают стройку», сокращается и ипотека.

«Разрешение на строительство получили, а на стройку не выходят — ждут, когда снизится ключевая ставка. Также мы видим уменьшение ипотеки почти в два раза по сравнению с прошлым годом. И что особо беспокоит, уменьшение ипотеки в индивидуальном жилье — оно дает наибольший объем ввода. За прошлый год уже введено 62 млн кв. м — это лучший итог за всю историю ввода жилья, но сейчас банки не выдают ипотеку на ИЖС, что не стимулирует людей вкладываться в индивидуальное жилищное строительство», — добавил вице-премьер.

По его словам, через два-три года, если сейчас не предпринять никаких мер, можем увидеть негативные последствия, вплоть до резкого падения объема ввода жилья, пишут «Известия».

Поэтому сейчас разработан комплекс 30–40 мер по поддержке отрасли, его направят в правительство и президенту.