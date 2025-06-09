Недвижимость

Сбер выдал 8 млрд рублей по программе «Семейная ипотека на вторичное жильё»

С апреля 2025 года льготной ипотекой на вторичное жильё воспользовались жители десятков российских регионов — общий объём выдач составил около 8 млрд рублей, или 3% от всех сделок по «Семейной ипотеке» за этот период. Об этом сообщил в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Программа «Семейная ипотека на вторичное жильё» носит адресный характер — она действует в ограниченном перечне городов и была запущена специально для жителей населённых пунктов, где пока не ведётся строительство новостроек. Это позволяет семьям в таких регионах воспользоваться льготными условиями и улучшить жилищные условия.

Средняя сумма кредита по программе составила 3,1 млн рублей, а средний срок — около 25 лет.

Регионом-лидером по доле выдач Семейной ипотеки на вторичное жильё стала Тюменская область (11,5%). На втором месте Краснодарский край с долей 10,7%, а замыкает тройку Республика Башкортостан (9,8%).