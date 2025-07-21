Недвижимость

Новый жилой комплекс «Атмосфера» в Пскове: комфорт, тишина и инфраструктура рядом с домом

Новый жилой комплекс «Атмосфера» в Пскове: комфорт, тишина и инфраструктура рядом с домом.

В Пскове на улице Дмитрия Яковлева, продолжающей одну из главных транспортных артерий города — улицу Коммунальную, развернулось строительство нового жилого комплекса «Атмосфера». Проект обещает стать одним из самых комфортных и развитых жилых пространств города. Как сообщили в строительной компании «Реставрационная мастерская», в шаговой доступности от комплекса расположены: детский сад, школа, торговые центры и кафе.

«В данном проекте аккумулирован весь наш многолетний опыт. Мы используем кирпично-монолитную технологию строительства, а между квартирами стоят выполнены массивные железобетонные стены. Это обеспечивает превосходную звуко-изоляцию», — отметил заместитель директора по маркетингу группы компаний «Реставрационная мастерская» Андрей Монин.

Первый дом ЖК «Атмосфера» планируется сдать уже в этом году. Архитектурное решение жилого комплекса продолжает стандарты застройщика: просторные квартиры с высокими потолками, продуманная планировка, современный дизайн мест общего пользования и благоустроенные дворы.

Безопасность жителей обеспечат системы видеонаблюдения, а разнообразие квартир — от студий до трехкомнатных в классическом и евро-формате — позволит подобрать подходящий вариант семьям с разными потребностями.

Помимо ЖК «Атмосфера», компания также реализует в Пскове другие масштабные проекты: ЖК «Видный» — на живописном берегу реки Великой, и ЖК «Сити» — в активно развивающемся районе Овсище.

«Реставрационная мастерская» продолжает формировать новое качество городской среды — с упором на надежность, комфорт и удобство повседневной жизни.

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