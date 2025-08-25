Десять многодетных семей Псковской области получили жилищные сертификаты на 2,5 млн рублей 

Жилищные сертификаты вручили победителям регионального конкурса «Многодетная семья года» в Пскове 29 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН
Мероприятие прошло в актовом зале правительства Псковской области. Губернатор встретился с многодетными семьями, имеющими трех и более детей, с целью торжественного вручения десяти сертификатов победителям регионального конкурса «Многодетная семья года» в номинациях «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».
Помимо этого, по просьбам участников конкурса расширили возможности применения сертификата на единовременную выплату в размере 2,5 миллиона рублей. Теперь его можно использовать для покупки квартиры, дома, улучшения жилищных условий, а также для погашения ипотечного и другого жилищного кредита.
«Это, безусловно, большая помощь для любой семьи, поэтому наш конкурс такой важный, востребованный. Конкуренция действительно была очень серьезная. 68 семей участвовало, соответственно, 10 победило. Поэтому вас, победителей, я от всей души поздравляю, но остальным семьям желаю не опускать руки и участвовать в конкурсе в следующем году» - сказал Михаил Ведерников.
В номинации «Лучшая городская семья» победителями признаны:
В номинации «Лучшая сельская семья» победили:
Сертификат победителя регионального конкурса «Многодетная семья года» является именным документом и удостоверяет право на единовременную выплату победителям конкурса в размере 2,5 млн рублей на приобретение жилого помещения. Конкурс проводится с 2021 года.
С 2024 года по инициативе губернатора увеличили размер сертификата с 2,2 млн рублей до 2,5 млн рублей. Увеличено и количество победителей конкурса с двух до десяти семей. Также участие в конкурсе стало возможным для семей, имеющих троих детей, ранее несовершеннолетних детей должно было быть не менее пяти.