Недвижимость

Десять многодетных семей Псковской области получили жилищные сертификаты на 2,5 млн рублей 

29.08.2025 13:33

Жилищные сертификаты вручили победителям регионального конкурса «Многодетная семья года» в Пскове 29 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Мероприятие прошло в актовом зале правительства Псковской области. Губернатор встретился с многодетными семьями, имеющими трех и более детей, с целью торжественного вручения десяти сертификатов победителям регионального конкурса «Многодетная семья года» в номинациях «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».

«Дорогие друзья, наш региональный конкурс проводится с 2021 года. За это время он стал масштабнее и доступнее для многодетных семей Псковской области. Изначально в нем могли участвовать только семьи от пяти и более детей, но с прошлого года, по вашему обращению, мы приняли решение предоставить такое право многодетным семьям, где воспитывается трое и более деток. И если раньше в каждой номинации (лучшая городская или сельская семья) было всего по одному победителю, теперь в каждой номинации мы выбираем пять победителей. В результате, если за все время действия программы 16 семей получили возможность улучшить свои жилищные условия, в этом году еще 10 добавится», - отметил глава региона.

Помимо этого, по просьбам участников конкурса расширили возможности применения сертификата на единовременную выплату в размере 2,5 миллиона рублей. Теперь его можно использовать для покупки квартиры, дома, улучшения жилищных условий, а также для погашения ипотечного и другого жилищного кредита.

«Это, безусловно, большая помощь для любой семьи, поэтому наш конкурс такой важный, востребованный. Конкуренция действительно была очень серьезная. 68 семей участвовало, соответственно, 10 победило. Поэтому вас, победителей, я от всей души поздравляю, но остальным семьям желаю не опускать руки и участвовать в конкурсе в следующем году» - сказал Михаил Ведерников. 

В номинации «Лучшая городская семья» победителями признаны:

  • семья Сергея и Надежды Беляевых, воспитывающая четырех детей (город Псков);
  • семья Василия и Яны Васильевых, воспитывающая четырех детей (город Псков);
  • семья Дмитрия и Елены Васильевых, воспитывающая пятерых детей (город Великие Луки);
  • семья Александра Владимирова и Анастасии Петровой, воспитывающая троих детей (город Псков);
  • семья Николая и Светланы Ивановых, воспитывающая пятерых детей (город Псков).

В номинации «Лучшая сельская семья» победили: 

  • семья Романа и Марии Донец, воспитывающая семерых детей (Великолукский район);
  • семья Василия и Ольги Зворыкиных, воспитывающая четырех детей (Себежский район);
  • семья Андрея Матвеева и Галины Сидоровой, воспитывающая шестерых детей (Бежаницкий муниципальный округ);
  • семья Михаила и Александры Палютиных, воспитывающая десять детей (Псковский район);
  • семья Сергея и Ирины Саввиных, воспитывающая восьмерых детей (Псковский район).
 

Сертификат победителя регионального конкурса «Многодетная семья года» является именным документом и удостоверяет право на единовременную выплату победителям конкурса в размере 2,5 млн рублей на приобретение жилого помещения. Конкурс проводится с 2021 года.

С 2024 года по инициативе губернатора увеличили размер сертификата с 2,2 млн рублей до 2,5 млн рублей. Увеличено и количество победителей конкурса с двух до десяти семей. Также участие в конкурсе стало возможным для семей, имеющих троих детей, ранее несовершеннолетних детей должно было быть не менее пяти. 

Источник: Псковская Лента Новостей
