Недвижимость

Псковичи сомневаются в возможности покупки собственной недвижимости в 2025 году

Цифровая экосистема МТС изучила мнение россиян о доступности жилья для покупки в 2025 году. Большинство псковичей и других жителей Северо-Запада считают, что собственная недвижимость стала еще большей роскошью, чем годом ранее, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Шансы на покупку своего жилья с каждым годом уменьшаются, уверены 70% псковичей. Аналогичного мнения придерживаются также жители Северного Кавказа и Дальнего Востока. В целом по стране о снижении доступности своей недвижимости говорит каждый десятый опрошенный. Вместе с тем 23% респондента на Северо-Западе считают, что соотношение предложений и спроса на рынке жилья соответствуют друг другу.

В то же время, по данным МТС AdTech, в сентябре доля опрошенных россиян, планирующих покупку недвижимости в ближайшие два года достигло 33%. На фоне снижения ставок и продления семейной ипотеки число считающих жилье доступным выросло в 1,5 раза - до 36% c 25% в апреле. В сентябре 2025 года каждый третий планирует инвестировать в жилье, накопив средства на фоне высоких ставок. В апреле этого года из собственных накопленных средств планировали покупать лишь 48%, а уже в сентябре их количество значительно возросло и достигло 64%.