Недвижимость

Два гаража демонтировали на улице Алексея Алехина в Пскове

На территории города Пскова муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства города» провело демонтаж двух гаражей, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова.

Фото: группа «Контрольное управление администрации Пскова» в сети «ВКонтакте»

Работы осуществили на основании постановлений администрации Пскова от 7 декабря 2023 года №2826 и от 10 июня этого года №944. Гаражи находились в границах кадастрового квартала 60:27:0110111, по адресу: улица Алексея Алехина, около дома №13.

Специалисты выполнили демонтаж с разбором объектов. Части гаражей транспортировали для временного хранения на территорию МКУ «Служба благоустройства города», расположенную по адресу: улица Индустриальная, дом 26.