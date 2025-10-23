Недвижимость

Суд отказал псковскому предпринимателю в продлении договора на размещение киоска

Суд отказал индивидуальному предпринимателю в удовлетворении требований об обязании администрации города Пскова в пролонгации договора на размещение нестационарного торгового объекта на улице Коммунальной, 52, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: Яндекс. Карты

Между администрацией и предпринимателем действовал договор на размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории города Пскова. Договор действовал до 1 марта текущего года

Администрация отказала предпринимателю в продлении срока действия договора.

Предприниматель, считая, что у администрации отсутствовали правовые основания для отказа в продлении срока действия договора, обратился в суд.

Суд пришел к выводу, что:

пролонгация договора является правом, а не обязанностью администрации города Пскова, как органа местного самоуправления;

поскольку решение о досрочном расторжении договора на размещение НТО не принималось, основания для предоставления компенсационного места размещения НТО отсутствуют;

пролонгация договора на новый срок на тех же условиях невозможна, в связи с исключением НТО из схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, расположенных на территории города Пскова.

В иске отказано.