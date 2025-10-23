Суд отказал псковскому предпринимателю в продлении договора на размещение киоска

Суд отказал индивидуальному предпринимателю в удовлетворении требований об обязании администрации города Пскова в пролонгации договора на размещение нестационарного торгового объекта на улице Коммунальной, 52, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.
Фото: Яндекс. Карты
Между администрацией и предпринимателем действовал договор на размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории города Пскова. Договор действовал до 1 марта текущего года
Администрация отказала предпринимателю в продлении срока действия договора.
Предприниматель, считая, что у администрации отсутствовали правовые основания для отказа в продлении срока действия договора, обратился в суд.
Суд пришел к выводу, что:
В иске отказано.