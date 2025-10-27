Недвижимость

За демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове с ООО «Фавор» хотят взыскать 4,4 млн рублей

Арбитражный суд Псковской области принял иск «Службы благоустройства города» к ООО «Фавор» о взыскании 4 430 200 рублей, понесенных за демонтаж нестационарного торгового объекта, расположенного на Рижском проспекте, 9 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

На ООО «Фавор» была возложена обязанность по демонтажу НТО в течение 20 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

В случае неисполнения решения суда администрации предоставлено право произвести демонтаж с взысканием впоследствии с общества понесенных затрат.

Ответчик не исполнил решение суда, в связи с чем учреждение, на основании Положения о выявлении и демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования «Город Псков», утвержденного решением Псковской городской думы № 211, произвело демонтаж.

Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 19 ноября.